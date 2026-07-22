Певица Бритни Спирс снялась топлес. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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44-летняя Бритни Спирс стояла перед зеркалом, повернувшись спиной. Певица позировала в красных стрингах и коричневых туфлях на каблуках. Артистка была запечатлена с распущенными волосами.

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В июне поп-исполнительница заявила, что хочет родить ребенка. Об этом Спирс написала в Instagram. Она опубликовала видео, в котором танцевала с гитарой в руках. Артистка заявила, что приобрела музыкальный инструмент в надежде, что у нее появится ребенок.

«Я купила это в Мексике в надежде, что когда-нибудь смогу родить ребенка», — подписала ролик звезда.

При этом певица не стала объяснять, что именно она имела в виду. Вскоре Спирс удалила текст под видео.

14 апреля стало известно, что артистка решила лечь в реабилитационную больницу из-за требований сыновей Шона Престона и Джейдена Джеймса, которых родила от бывшего возлюбленного Кевина Федерлайна. Источник из ближайшего окружения певицы рассказал, что Бритни Спирс уже давно обещала своим близким лечь в рехаб, однако тянула время.