Кайли Дженнер попозировала в песочной юбке-миди

Модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер показала фигуру в прозрачном бюстгальтере. Она поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Кайли Дженнер снялась в рекламной кампании собственного бренда духов. Модель позировала в белом прозрачном бюстгальтере и песочной юбке-миди. Звезда реалити-шоу была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле, лежа на камнях.

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На прошлой неделе Дженнер показала, с чем можно носить трендовые «детские» желейные туфли из 1990-х. Модель дополнила розовую пару обуви на каблуке голубым костюмом с принтом, который состоял из крошечного лифа бикини и бриджей. Бизнесвумен позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

Позже Кайли Дженнер поцеловала актера Тимоти Шаламе на финале Чемпионата мира по футболу. Они были замечены на трибуне стадиона MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Актер был запечатлен в темно-синем лонгсливе Adidas, а его возлюбленная предстала в черной блузе с декольте. Папарацци засняли, как знаменитости целовались во время матча.