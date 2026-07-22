Рэперша Lizzo предстала на обложке журнала в черном бикини

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), в откровенном виде снялась для журнала Sports Illustrated Swimsuit. Фото опубликовало издание на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© globallookpress

38-летняя исполнительница, которая вновь набрала вес после резкого похудения, предстала на обложке в черном бикини. При этом она позировала в полупрозрачной мини-юбке с атласным бантом на талии.

© Соцсети

Кроме того, за время съемки артистка показала фигуру в голубом бикини, лямки которого были украшены ракушками. Вдобавок знаменитость примерила слитные купальники желтых и кофейных оттенков.

В начале июля рэперша в интервью The Guardian призналась, что поправилась на 20 фунтов (примерно на девять килограммов) после успешного похудения в 2025 году.

Также в мае Lizzo показала фигуру в бикини со словами «не хватает полных девушек».