Десять правил красоты Хайди Клум

Хайди Клум уже давно перешагнула рубеж, когда большинство моделей завершают карьеру, но она продолжает появляться на обложках и выглядит так, будто время над ней не властно. В 53 года у нее подтянутая фигура, чистая кожа и живой блеск в глазах.

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При этом звезда признается: за этим стоит не сложный уход и не дорогие процедуры, а скорее разумный подход к себе и своему телу. Мы собрали ее основные правила красоты, которые помогают Хайди выглядеть потрясающе.

Очищение детским шампунем

Одна из самых неожиданных привычек модели — умываться детским шампунем. Этим средством она снимает макияж с глаз и очищает лицо. Причина проста: обычные средства часто вызывали у нее раздражение и ячмень на глазах. Детский шампунь не щиплет, мягко удаляет загрязнения и подходит для чувствительной кожи. Хайди использует его и для ежедневного умывания, и как средство для демакияжа. О том, как очищать чувствительную кожу, мы уже рассказывали здесь.

Защита от солнца — без компромиссов

Раньше Клум не придавала значения солнцезащитным кремам, но со временем поняла, что ультрафиолет — главный враг молодости кожи. После того как она обнаружила у себя пигментные пятна после длительного пребывания на солнце, она сделала SPF обязательным этапом утреннего ухода. Теперь она наносит защитное средство каждый раз перед выходом на улицу и приучает к этому своих детей. Она считает, что короткий загар не стоит тех повреждений, которые он оставляет.

Натуральные масла для увлажнения

Хайди предпочитает натуральную косметику и часто использует кокосовое масло, которое покупает в обычном супермаркете. Она наносит его на кожу тела и на волосы, считая это отличным увлажнителем. Кроме того, в ее арсенале есть увлажняющие кремы и сыворотки, но основой ухода она считает именно натуральные компоненты.

Минимум макияжа в повседневной жизни

Вне съемок и светских выходов модель почти не красится. Она дает коже отдых и использует только тональный крем с увлажняющими свойствами, тушь для ресниц и румяна. Иногда добавляет карандаш для бровей. Для особых вечеров — красную помаду и тушь. Главное правило — не перегружать кожу декоративной косметикой, особенно когда нет необходимости.

Естественная текстура волос и отдых от термоприборов

Хайди Клум не моет волосы магазинными средствами, а пользуется продуктами своего мастера, которые ей идеально подходят. Но главное — в выходные она не сушит волосы феном, не выпрямляет и не завивает их. Она позволяет волосам сохнуть естественным путем, а если нужно, собирает в небрежный пучок. Модель считает, что волосам тоже нужен отдых от горячего воздуха и укладочных приборов, и это помогает сохранять их здоровье.

Здоровое питание без жестких диет

Клум не сидит на диетах, но следит за качеством продуктов. Она старается есть домашнюю еду, готовит салаты из овощей со своего огорода, любит супы и бульоны. Ее завтрак часто состоит из смузи или горячего бульона с яйцами. Она ест 3 раза в день, не перекусывает, а ужинает не позднее 18:00, чтобы организм успел переварить пищу. Иногда, впрочем, она позволяет себе фастфуд, как и любой нормальный человек. Хайди признается, что бургер с картошкой и колой для нее настоящее удовольствие. Кстати, не так давно Том Каулитц попросил Хайди Клум набрать вес.

Регулярная физическая активность и творческий подход

Модель старается тренироваться 4 раза в неделю, занимается йогой. Но из-за плотного графика это удается не всегда. Тогда она проявляет изобретательность: прыгает на батуте с детьми, устраивает танцы после ужина или гуляет с собаками в парке. Она любит плавать и бегать на дорожке, но главное — постоянно двигаться, даже если это не классическая тренировка.

Отношение к возрасту и отказ от ботокса

Хайди не скрывает свой возраст и считает, что морщины — это нормально. Она никогда не прибегала к ботоксу и другим инъекционным методам омоложения. Модель уверена: старение — это естественный процесс, и важно принимать себя на каждом этапе. По ее словам, женщина с возрастом не становится хуже, она просто другая, и в этом есть своя красота. Она не гонится за молодостью, а ценит изменения, которые несет время.

Здоровый сон и режим

Клум встает рано, в 05:30 утра, но старается ложиться не позже 21:00. Она убеждена, что для хорошего самочувствия и внешнего вида необходимо спать не менее 7-8 часов. Регулярный сон помогает коже восстанавливаться и сохранять тонус.

Семья, любовь и внутренняя гармония

Хайди признается, что ее главный источник энергии — семья, особенно дети. Они требуют активности, игр и внимания, и это не дает ей расслабляться. Также она отмечает, что любовь и поддержка близких помогают ей чувствовать себя счастливой и уверенной. Она ведет активную жизнь, не зацикливается на возрасте и просто наслаждается моментом. В этом она видит секрет своего долголетия в профессии.

Хайди Клум доказывает, что можно быть красивой и востребованной в любом возрасте, если относиться к себе с заботой, но без фанатизма. Ее рецепт прост: минимум косметики, максимум движения, здоровая еда, защита от солнца и, конечно, любовь к жизни и своим близким. Возможно, именно в этой простоте и кроется настоящий секрет.