Стилисты назвали ключевой элемент успешного образа

Сумку не стоит воспринимать просто как аксессуар — это полноценный элемент гардероба, который может как дополнить, так и испортить даже самый продуманный модный образ. Стилисты призывают при выборе сумки учитывать практичные моменты, но не забывать о риске сделать образ неестественным или перегруженным, выяснила Общественная Служба Новостей.

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Специалисты при выборе сумки рекомендуют ориентироваться на основные цели, для которых она нужна. Например, для работы, учебы или только для хранения телефона и ключей. Размер в первую очередь должен соответствовать потребностям, а не трендам, подчеркивают стилисты.

Что касается цвета, то сумка должна либо гармонировать, либо создавать контраст, но таким образом, чтобы образ смотрелся целостным. Не нужно обязательно подбирать все одного цвета — именно контраст иногда оживляет лук, считают эксперты.

По их мнению, кожаные сумки наиболее удачно смотрятся с деловой одеждой, а тканевые и кэжуал-модели больше подходят для прогулок, отдыха, расслабленных повседневных образов. Универсальным материалом специалисты считают замшу, которая сочетается практически с любыми стилями.

Что касается формы, то ее следует подбирать под силуэт и конкретный стиль, не забывая про такие аксессуары, как цепи и пряжки, которые могут привнести изюминку.

До этого ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, посоветовал поменять корзины и шопперы на сумки-тележки. По его словам, этот тренд, который давно облюбовали французы, выглядит классно и удобен в использовании.