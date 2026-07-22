Стилисты назвали ключевой элемент успешного образа

ОСН: неправильно подобранная сумка может испортить даже самый модный образ
Сумку не стоит воспринимать просто как аксессуар — это полноценный элемент гардероба, который может как дополнить, так и испортить даже самый продуманный модный образ. Стилисты призывают при выборе сумки учитывать практичные моменты, но не забывать о риске сделать образ неестественным или перегруженным, выяснила Общественная Служба Новостей.
Специалисты при выборе сумки рекомендуют ориентироваться на основные цели, для которых она нужна. Например, для работы, учебы или только для хранения телефона и ключей. Размер в первую очередь должен соответствовать потребностям, а не трендам, подчеркивают стилисты.
Что касается цвета, то сумка должна либо гармонировать, либо создавать контраст, но таким образом, чтобы образ смотрелся целостным. Не нужно обязательно подбирать все одного цвета — именно контраст иногда оживляет лук, считают эксперты.
По их мнению, кожаные сумки наиболее удачно смотрятся с деловой одеждой, а тканевые и кэжуал-модели больше подходят для прогулок, отдыха, расслабленных повседневных образов. Универсальным материалом специалисты считают замшу, которая сочетается практически с любыми стилями.
Что касается формы, то ее следует подбирать под силуэт и конкретный стиль, не забывая про такие аксессуары, как цепи и пряжки, которые могут привнести изюминку.
До этого ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, посоветовал поменять корзины и шопперы на сумки-тележки. По его словам, этот тренд, который давно облюбовали французы, выглядит классно и удобен в использовании.