Светлана Пермякова сразила фанатов фото в купальнике

Актриса похвасталась своей постройневшей фигурой. Фанаты были поражены ее красотой.

© WomanHit.ru

Светлана Пермякова похвасталась стройной фигурой. 54-летняя звезда «Интернов» феноменально похудела и теперь не может нарадоваться на свое «новое» тело.

Сегодня актриса показала себя в купальнике и поделилась некоторыми мыслями о принятии самой себя.

«Раньше такие фотографии оставались в телефоне. А теперь хочется сохранить не только новую фигуру, но и это ощущение уверенности. А вы умеете принимать и любить себя сегодняшнюю? Я наконец-то учусь», — написала Пермякова.

© WomanHit.ru

Комплименты от фанатов не заставили себя ждать.

«Вы просто шикарная», «Вы красотка и стройняшка, Светлана!», «Вот на кого равняться хочется», «Какая красоточка стала», — были поражены метаморфозам артистки ее поклонники.

Не так давно Пермякова рассказала о своем похудении. Она ответила на слухи о том, что якобы делала специальные уколы, изначально предназначенные для диабетиков. По словам актрисы, к подобным радикальным методам она не прибегала — стройность она «отвоевала» своей дисциплинированностью и тщательной работой с эндокринологом.

Кстати, недавно фото в купальнике также показала Ксения Бородина. Обычно ведущая не балует фанатов подобным контентом.