Нос как у грызуна стал трендом у девушек

Российский пластический хирург Эльдар Закиров назвал жуткой новую моду у девушек. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Речь идет о тренде на нос как у грызуна — максимально вздернутый и с загнутым кончиком.

«На мой взгляд, выглядит это жутко. Долго такой тренд точно не проживет», — заявил врач.

По словам хирурга, он отказал бы пациенткам в формировании подобной внешности, поскольку, по его мнению, цель пластической хирургии заключается в создании красоты и гармонии.

Ранее в июле российский пластический хирург Руслан Стражников оценил набирающие популярность инъекции трупного жира.