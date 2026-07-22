Российская блогерша и телеведущая Ида Галич раскрыла отношение к собственной внешности. Об этом она рассказала на шоу «Что о тебе думают?».

По словам 36-летней знаменитости, она никогда не считала себя особенно привлекательной. Однако инфлюэнсерша стала спокойнее воспринимать свой внеший вид, когда ее финансовое состояние улучшилось. Она смогла позволить себе услуги косметологов и стоматологов.

«У меня началось ровное и классное отношение к себе, когда у меня появились деньги — в мою жизнь пришла косметология и ортодонтия. Я никогда не была кармической красоткой, мне непонятно, каково это — быть просто красивой, когда тебе что‑то делают потому, что ты симпатичная. Но я никогда ничего с собой не делала. Пока что», — указала Галич.

Ранее в июле в сети обсудили свадебный образ Иды Галич. Торжество обошлось в 50 миллионов рублей.