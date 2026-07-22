В сети восхитились внучкой Пугачевой на фото с отдыха

В сети восхитились внешностью дочери российской эстрадной певицы и актрисы Кристины Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова Клавдии Земцовой на фото с отдыха. Публикация появилась на странице звезды в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

14-летняя девочка вместе с родителями отправилась на остров Миконос, Греция. Она предстала на одном из кадров в бикини рядом с отцом. Также внучка исполнительницы Аллы Пугачевой позировала в черном купальнике и белой тунике и примерила белую мини-юбку с черной футболкой.

Пользователи оценили пост в комментариях.

«Красивая девочка», «Дочка — огонь», «У Клавы такая красивая фигура», — заявили юзеры.

Ранее в июле внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков показал откровенные фото с возлюбленной.