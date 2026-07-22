Стилист назвал главный цвет 2027 года

Один из самых известных стилистов страны продолжает публиковать ценные советы по подбору гардероба в личном блоге. На этот раз Александр Рогов поделился своим модным наблюдением, рассказав о впечатлениях от люксовых показов.

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«Судя по коллекциям Saint Laurent, Dior Men и Amiri, золото в сезоне весна — лето 2027 вновь станет невероятно актуальным. Берём на заметку и носим золотые вещи уже сейчас и ближайшей осенью!» — отметил стилист в своём Telegram‑канале.

Ранее стилист Юлия Пелар рассказала, что носить летом, чтобы выглядеть стильно и не страдать от жары, даже если отпуска в планах нет.

По мнению специалиста, женщинам стоит обратить внимание на льняные или хлопковые костюмы светлых оттенков.

Мужчины, по мнению стилиста, могут заменить футболки на льняные рубашки для «эффекта нарядности». Привычные шлёпки, считает Юлия, для эффектного образа следует заменить на топсайдеры или мокасины на голую ногу.