Возлюбленная Джейсона Стейтема снялась на яхте в кружевном мини-платье

Возлюбленная Джейсона Стейтема, модель Рози Хантингтон-Уайтли, снялась на яхте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Рози Хантингтон-Уайтли предпочла для отдыха белое мини-платье с кружевом и глубоким декольте. Образ дополнили солнцезащитные очки и серьги. Волосы она распустилась и сделала легкий макияж.

© Газета.Ru

2 июля влюбленные посетили закрытое мероприятие лайфстайл-бренда модели Mémoire в Лондоне. Манекенщица появилась на публике в черном топе с вырезом до пупка, белых брюках и босоножках. Звезда подиумов также надела золотое массивное колье и серьги. Она распустила волосы и сделала макияж в розовых тонах. Актер предпочел голубую полосатую рубашку, синий костюм и черные туфли.

До этого Рози Хантингтон-Уайтли снялась в черном платье с разрезом до бедра и глубоким декольте. Волосы знаменитости уложили в аккуратной высокий хвост и сделали макияж с матовой розовой помадой. Съемка прошла на побережье.