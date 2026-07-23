Пластический хирург рассказала, какую операцию перенес Павел Прилучный

Павел Прилучный обращался к пластическим хирургам для коррекции формы ушей. Об этом рассказала пластический хирург Гузаль Исамутдинова, которая оценила изменения во внешности актёра, пишет Woman.ru.

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По словам специалиста, артист перенёс отопластику — операцию по коррекции формы ушных раковин. Однако, как считает Исамутдинова, результат первого вмешательства оказался не самым удачным.

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«Верхние кончики ушных раковин слишком сильно подшили к хрящам, из-за чего создавался эффект “прибитых к голове” ушей, а мочки при этом оттопыривались. Это хорошо заметно в ранних сериалах актера», — пояснила специалист.

При этом в последние два-три года Прилучный, по мнению хирурга, вновь обратился к специалистам. Вторая коррекция, как отметила Исамутдинова, позволила добиться более естественного результата.

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