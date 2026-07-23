Экс-солистка SEREBRO, певица Ольга Серябкина, снялась в купальнике. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ольга Серябкина позировала в черном крошечном бикини. Образ дополнили украшения на шею. Волосы она собрала в хвост и отказалась от макияжа.

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В июне Серябкина пришла на премию VOICE INFLUENCER AWARDS, которая состоялась в Москве. Певица позировала вместе с коллегой Dimma Urih, с которым записала совместную песню. Поп-исполнительница появилась на публике в молочном коротком платье-комбинации и меховой накидке. Исполнитель предпочел черную рубашку и бежевый брючный костюм.

16 июля Серябкина показала в Instagram свидание с мужем, продюсером Георгием Начкебия. Они ужинали на балконе отеля с видом на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Певица позировала в черном облегающем мини-платье, которое дополнила цепочкой с кулоном, браслетом и кольцом. Исполнительница предстала с собранными в пучок волосами и макияжем. Супруг знаменитости предпочел черную рубашку и серые брюки.