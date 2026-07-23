«Ангел» Victoria's Secret попозировала на пляже в топе и шортах

«Ангел» Victoria's Secret, модель Алессандра Амбросио, снялась на пляже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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44-летняя модель позировала в укороченном оранжевом топе, шортах-велосипедках и черных солнцезащитных очках. Волосы она собрала в низкий хвост и сделала легкий макияж с розовой помадой. Съемка прошла на песчаном пляже у океана.

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«Ангел» Victoria's Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родились дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс, с которыми она часто путешествует по миру.

Модель сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.

Недавно Алессандра Амбросио показала фигуру в крошечном белом бикини на панорамном балконе. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.