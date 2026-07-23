Топ-3 вещи, которые должны быть в гардеробе каждой женщины

Если составлять универсальный гардероб, в котором вещи действительно работают, а не просто занимают место в шкафу, можно начать с трех основ. Это вещи, которые легко вписываются в разные образы и помогают выглядеть стильно практически в любой ситуации.

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Но важно понимать, что гардероб не может быть одинаковым для всех. У каждой женщины будет свой список с учетом образа жизни, фигуры и личного стиля. Персональный стилист и имидж-эксперт Анастасия Жарикова рассказала, что обязательно должно быть в вашем арсенале.

1. Хорошо сидящие джинсы

Первое место — джинсы. Сложно найти другую вещь с таким количеством вариантов стилизации. Их можно носить с футболкой и кедами, рубашкой и лоферами, жакетом и обувью на каблуке. Они легко меняют настроение в зависимости от того, что вы добавите к образу. Главное — найти свою модель. Это могут быть прямые джинсы на средней посадке, широкие, слегка расклешенные или укороченные.

«Не стоит покупать фасон только потому, что он сейчас в тренде. Лучше выбрать джинсы, которые выгодно подчеркнут фигуру и будут удобны в повседневной жизни. Базовая однотонная расцветка, отсутствие большого количества деталей сделают джинсы основой гардероба и впишутся в большинство образов», — отмечает стилист.

2. Рубашка прямого кроя

Вторая вещь — качественная хлопковая рубашка. Она может быть белой, голубой, полосатой или любого другого цвета, который вам подходит. Если крой будет прямой, не слишком облегающий и не слишком свободный, то такая модель сможет работать во многих комплектах. Она будет уместна и для работы, и для отпуска, и для праздничного вечера.

«Заправьте рубашку в джинсы или брюки с ремнем — получится более собранный комплект. Оставьте навыпуск — образ станет расслабленнее. Наденьте в расстегнутом виде поверх топа или майки в качестве второго слоя. Завяжите концы узлом на талии, подверните рукава, поднимите воротник или заправьте только переднюю часть. Вариантов стилизации масса. Такие вещи особенно ценны в гардеробе, потому что позволяют экспериментировать», — подчеркивает Анастасия.

3. «Маленькое черное платье»

Третья позиция может выглядеть по-разному. Это не обязательно черное и не обязательно платье, но это должна быть вещь, которая станет вашей «палочкой-выручалкой» для любого выхода. Вещь, в которой вы себя чувствуете красивой, женственной и элегантной.

«Для одной женщины это будет жакет, для другой — свободное платье, для третьей — длинная юбка. Все зависит от ваших предпочтений. Такую вещь можно надеть на ужин, важную встречу, мероприятие или свидание. С помощью обуви и аксессуаров меняется настроение. Главное, чтобы вы в ней себе очень нравились», — заключает стилист.

Постарайтесь получше изучить себя, чтобы на этом построить основу вашего персонального стиля. Настоящий универсальный гардероб — это не тот, где есть все «обязательные» вещи из списка стилиста, а тот, где каждый предмет легко сочетается с другими и помогает вам выглядеть собой.