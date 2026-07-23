Брежнева опубликовала видео в топе с откровенным декольте

Певица Вера Брежнева показала фигуру в топе с откровенным декольте. Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Вера Брежнева позировала в розовом комплекте, который состоял из топа с глубоким декольте и облегающей юбки. 44-летняя певица также надела серьги и блестящие босоножки. Поп-исполнительнице сделали макияж в естественном стиле и укладку.

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21 мая Брежнева снялась в черно-белом слитном купальнике с декольте, который дополнила солнцезащитными очками, золотыми кольцами, цепью и браслетом. Певица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. На одном из кадров, которые выложила знаменитость в личном блоге, она лежала на шезлонге.

Позже Брежнева вышла на публику в укороченном черном топе и шароварах. Образ поп-исполнительницы дополнили балетки из черной кожи, ожерелья, солнцезащитные очки и соломенная сумка на плечо. Волосы знаменитости уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж. Певица гуляла по Баку и смотрела достопримечательности.