Хайди Клум порадовала фанатов фото топлес

Супермодель и телеведущая Хайди Клум снялась топлес на пляже. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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53-летняя Хайди Клум позировала в полосатых плавках, соломенной шляпе и солнцезащитных очках. Супермодель была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без макияжа. В ролике манекенщица держала пачку чипсов, на которой была ее фотография.

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20 мая Клум была замечена на мероприятии в заведении Carlton Beach Club в Каннах. Супермодель сопровождал ее 36-летний супруг Том Каулитц. Манекенщица появилась на публике в коричневом макси-платье с корсетом и разрезом до бедра. Телеведущая добавила к наряду черные туфли на каблуках и несколько колец. Знаменитость позировала перед фотографами с уложенными в локоны волосами и макияжем с серебристыми тенями, черными стрелками и розовым блеском для губ.

Позже Клум стала лицом новой обложки журнала US Weekly. Она позировала в черном «голом» платье без нижнего белья и с длинным шлейфом. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и розовой помадой.