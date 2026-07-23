Мастер рассказал, какая форма ногтей визуально удлиняет пальцы

Самый выраженный вытягивающий эффект пальцам дает миндаль — форма ногтей, которая плавно сужается к кончику. Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Муранова, ведущий тренер-технолог учебного центра сети салонов «Пальчики».

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«Форма миндаль дает самый заметный эффект. Она подходит тем, кто хочет визуально сузить ногтевую пластину и продолжить линию пальца. Для создания правильного миндаля нужна хотя бы средняя длина. На слишком коротких натуральных ногтях мастер будет вынужден сильно спиливать боковые стороны, что может ослабить свободный край. При тонких и склонных к расслоению ногтях лучше выбрать более мягкий овал либо укрепить пластину подходящим материалом», — отметила Муранова.

По ее словам, большинству людей подходит овальная форма — ее можно выполнить на коротких и средних ногтях, широких ногтевых пластинах и пальцах.

«При минимальной длине создать полноценный миндаль или вытянутый овал сложно. В этом случае лучше выбрать аккуратную круглую форму, повторяющую линию подушечки пальца. Скругленные углы смягчают ширину ногтевого ложа и не создают резкой горизонтальной границы. Мастера обычно рекомендуют круглую форму людям с короткими пальцами: она визуально продолжает их линию и подходит для коротких натуральных ногтей. Круглая форма также удобна при активной работе руками, поскольку у нее нет острых углов, которые могут цепляться или ломаться», — обратила внимание эксперт.

Короткий квадрат с прямым широким краем может подчеркнуть поперечную линию ногтя — из-за этого пальцы часто кажутся короче. Такая форма лучше смотрится на узких ногтевых ложах и длинных пальцах, отметила мастер маникюра.

«Более универсальный вариант — скво-овал, или мягкий квадрат. Мастер сохраняет относительно прямой свободный край, но скругляет углы и немного сужает боковые стороны. Скво-овал подходит коротким и длинным ногтям, сочетая аккуратный силуэт с устойчивостью к повреждениям», — отметила Муранова.

Она добавила, что помимо формы ногтей не менее важно правильно подобрать покрытие. Даже подходящая форма может выглядеть короче из-за дизайна. Крупная горизонтальная полоска, широкий контрастный френч или массивный дизайн могут визуально укоротить ногти.