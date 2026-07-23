Рианна выложила фото в «голом» мини-платье с глубоким декольте

Певица и бизнесвумен Рианна продемонстрировала фигуру в «голом» платье на фоне слухов о беременности. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Рианна снялась в новой рекламе собственного бренда белья Savage X Fenty. Певица примерила розовое полупрозрачное мини-платье с декольте, под которое надела стринги в тон. Исполнительница дополнила образ золотым ожерельем и кольцами. Знаменитости уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж с розовыми тенями, стрелками, румянами и блеском.

7 июля возникли слухи о том, что Рианна беременна в четвертый раз. Артистку заметили на свидании с возлюбленным A$AP Rocky в Нью-Йорке. Она появилась на публике в объемном макси-платье в сине-белую полоску. Образ дополнили массивные золотые браслеты, серьги и красная сумка из кожи. Волосы певица распустила и сделала вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

19 июля Рианна и рэпер ASAP Rocky появились на финале Чемпионата мира по футболу. Они были замечены на трибуне стадиона MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Певица с бокалом шампанского в руке станцевала «Макарену», пока ее возлюбленный пил коктейль. Артистка была одета в коричневую футболку, которую дополнила золотыми украшениями.