Как носить спортивную футболку в повседневной жизни

Спортивная футболка давно перестала быть только атрибутом болельщиков и игроков. Сегодня джерси — один из главных хитов летнего гардероба. Этот предмет одежды уверенно занял место в повседневных образах, а все благодаря тренду Blockcore (стиль, вдохновленный британской футбольной культурой). В год проведения чемпионата мира по футболу иметь в летнем гардеробе джерси особенно актуально. Разбираемся, с чем ее носить.

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С денимом

Джинсы и джерси — союз, проверенный временем. Выбирайте прямые винтажные модели или свободные джинсовые шорты. Такой низ сделает образ расслабленным, а джерси органично впишется в повседневный стиль. Если хочется усложнить образ, накиньте сверху свободную рубашку. Она добавит многослойности и сделает комплект интереснее.

С брючным костюмом

Хотите сделать образ чуть более собранным? Наденьте джерси под брючный костюм или в паре с классическими прямыми брюками. Такой микс стилей — один из ключевых трендов последних сезонов. Комфорт теперь легко сочетается даже с деловым дресс‑кодом. Для баланса выбирайте свободные силуэты и не перегружайте образ аксессуарами, чтобы главным акцентом осталась яркая футболка.

С карго и бермудами

Брюки карго или шорты‑бермуды — еще одна удачная пара для джерси. Вместе они отсылают к уличной моде начала 2000‑х, которая сейчас снова на пике популярности.

Дополнить образ можно цветными кедами или ретро кроссовками. Если хочется женственный образ, то выбирайте обувь на каблуке или платформе.

С атласными брюками

Любителям расслабленного стиля понравится сочетание джерси с атласными брюками. Так вы сохраните уют «пижамного» настроения, но сделаете образ более выразительным за счет яркого спортивного верха.

С юбкой

Именно игра на контрастах сделала Blokecore таким популярным: сочетание спортивного и романтичного создает запоминающиеся образы. Носите джерси не только с брюками, но и с юбками. Это один из самых эффектных приемов.

Особенно стильно спортивные футболки смотрятся с длинными атласными юбками, мини с кружевом, плиссе и моделями с пайетками.

Как платье

Удлиненную оверсайз‑джерси можно носить как самостоятельное платье. Такой вариант отлично подойдет для прогулок и неформальных встреч. Чтобы образ не выглядел слишком просто, добавьте грубые ботинки или кеды. Они поддержат спортивный дух вещи.

С корсетом

Еще один смелый вариант — надеть корсет поверх джерси, чтобы подчеркнуть талию и добавить игривости. Дополните комплект блестящим колье, браслетом или серьгами. Когда‑то такое сочетание казалось стилистическим нарушением, а сегодня именно смешение спортивного и элегантного считается одним из самых актуальных приемов.

Помните, что комфорт всегда остается в приоритете, но теперь он не противоречит стилю. Джерси легко вписать в разные ситуации: от прогулки по городу до летних вечеринок. Главное — не бояться экспериментировать и искать свои идеальные сочетания. Мода сегодня — это про индивидуальность и умение играть с разными стилями, а футбольная футболка отлично справляется с этой задачей.