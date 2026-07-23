Подбираем правильную прическу, отталкиваясь от формы лица и самих волос

Каждое утро перед зеркалом мы оцениваем свое отражение, и часто первое, что бросается в глаза, — это стрижка. Удачно выбранная прическа способна преобразить внешность сильнее, чем любой макияж. Она может визуально вытянуть круглое лицо, смягчить тяжелую челюсть квадратного или скрыть слишком широкие скулы у треугольного.

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Но одной лишь формой лица дело не ограничивается. Густота, волнистость и состояние волос диктуют свои правила, и игнорировать их, значит, получить не тот результат, на который вы рассчитывали. Разбираемся, как сделать так, чтобы стрижка работала на вас и не заставляла торчать часами у зеркала в надежде красиво уложить.

Если вы хотите знать, какие стрижки проще всего укладывать, об этом мы рассказывали тут.

Овальное лицо: свобода с ограничениями

Овальная форма считается эталонной: длина примерно в 1,5 раза превышает ширину, линии плавные, скулы умеренные, подбородок мягкий. Обладательницы такого лица могут позволить себе практически любую длину и текстуру. Длинные каскады, бобы, пикси, классическое каре, экстремально короткие варианты — все это будет смотреться органично. Однако даже здесь есть подводные камни. Слишком большой объем на макушке визуально вытягивает овал, делая его похожим на прямоугольник, поэтому высокие начесы и гладкие пучки наверх стоит использовать с осторожностью.

Густые прямые волосы хорошо смотрятся в стрижках одной длины, но слойность и филировка добавят воздушности и облегчат укладку. Обладательницам тонких волос стоит избегать слишком длинных прядей без градуировки, они будут выглядеть жидкими и тяжелыми. Легкие волны и мягкая челка любого типа только подчеркнут природный баланс, не нарушая его.

Круглое лицо: создаем вертикаль

У круглой формы ширина и длина почти равны, щеки мягкие, подбородок округлый, скулы не выражены. Главная задача визуально вытянуть лицо и добавить графичности. Здесь работают стрижки с объемом на макушке и длиной ниже подбородка. Удлиненный боб до ключиц или каскад со слоями, начинающимися от скул, создают нужную вертикаль. Косая или длинная боковая челка удлиняет верхнюю часть, а боковой пробор добавляет асимметрии, которая отвлекает от округлости.

Если волосы от природы вьющиеся, стоит выбирать стрижки с текстурой, которая не дает излишнего объема по бокам. Слои должны быть направлены вниз, а не в стороны. Прямые густые волосы хорошо смотрятся в градуированных вариантах с четкими линиями. Чего следует избегать: прямых челок, опускающихся до бровей, объемных завивок на уровне щек и стрижек, заканчивающихся на середине лица, — они расширяют силуэт.

Квадратное лицо: смягчаем углы

Квадратная форма отличается мощной нижней челюстью, широким лбом и четкими углами. Здесь приоритет смягчить линии и добавить женственности. Многослойные стрижки средней длины с текстурированными концами отлично справляются с этой задачей. Длинные пряди у лица, мягкие волны и асимметрия визуально размывают угловатость. Челка должна быть рваной, косой или длинной, уложенной на бок, — она скрадывает массивность лба.

Для вьющихся волос идеальны стрижки с каскадом, который позволяет локонам лежать естественно, обрамляя лицо без четких горизонталей. Прямые волосы средней густоты выигрывают от градуировки и филировки на концах. Категорически не рекомендуются геометричные стрижки с ровными срезами на уровне подбородка, поскольку они подчеркивают квадратность, а также прямой пробор и гладкие зачесанные назад волосы, которые открывают все углы.

Треугольное и сердцевидное лицо: уравновешиваем верх и низ

Эти формы объединяет широкий лоб и узкий подбородок, при этом у треугольного варианта линии более резкие, а у сердца — мягче. Цель — расширить нижнюю часть и сузить верхнюю. Стрижки средней длины с объемом в зоне подбородка и ниже, например, боб с текстурой на кончиках или каскад с акцентом на нижние слои, помогают сбалансировать пропорции.

Длинные волосы с легкими волнами, начинающимися от середины лица, также работают хорошо. Челка — обязательный элемент. Выбирайте косую или прямую, средней густоты, поскольку она закрывает часть лба, делая его уже. Для тонких волос подойдут более легкие, филированные челки, для густых — более плотные. Стоит избегать коротких стрижек выше подбородка, а также слишком большого объема на макушке, который лишь подчеркнет разницу между широким верхом и узким низом.

Ромбовидное лицо: работаем со скулами

Ромб — самая фотогеничная, но и самая требовательная форма: широкие скулы, узкие лоб и подбородок. Ваша задача сбалансировать скуловую зону, добавив объема в верхней и нижней третях. Стрижки с объемом у корней на уровне лба и мягкими прядями у подбородка визуально расширяют эти зоны. Челка арочной формы или длинная косая, закрывающая лоб, — лучший выбор.

Длинные волосы с легкими волнами, начинающимися ниже скул, добавляют нужную мягкость. Для прямых волос подойдет градуированный боб с текстурой, для вьющихся — каскад, который не дает излишнего объема именно на скулах. Чего следует избегать, так это гладких зачесанных назад причесок, коротких стрижек без челки и любого объема, сосредоточенного только на уровне скул — это сделает их еще шире.

Прямоугольное лицо: сокращаем длину

Прямоугольная форма — это вытянутый овал с одинаковой шириной лба и челюсти, часто с высоким лбом. Здесь важно визуально уменьшить длину и добавить ширины. Стрижки до плеч или чуть выше, с объемом по бокам, создают горизонтальные линии, которые «обрезают» вытянутость.

Мягкие волны и кудри добавляют необходимый объем в средней части лица. Челка обязательна: прямая густая до бровей или длинная косая, потому что они укорачивают лоб. Для тонких волос подойдут слоистые стрижки с текстурой, для густых — градуированные варианты без излишней густоты на концах. Категорически не рекомендуются длинные прямые волосы, высокие хвосты и любые прически, которые вытягивают лицо вверх, а также гладкий зачес назад.

Грушевидное лицо: расширяем верхнюю часть

Грушевидная (трапециевидная) форма имеет широкий подбородок и сужающийся кверху лоб. Здесь нужно визуально расширить лоб и скрыть массивность нижней челюсти. Стрижки с объемом в верхней части головы, например, пикси с пышной макушкой или боб с объемом на затылке, отлично справляются с этой задачей. Длинные волосы с локонами, закрученными к лицу, добавляют объем на уровне скул и отвлекают от подбородка.

Густая косая челка или челка-шторка, уложенная в стороны, расширяет лоб. Для тонких волос рекомендуется легкая текстура, чтобы не перегружать верх. Избегать стоит коротких стрижек без объема на макушке и гладких укладок, которые только подчеркнут тяжелый низ.

Структура волос: финальный штрих

Даже самая правильная форма стрижки может не сработать, если не учесть тип волос. Тонкие и редкие волосы нуждаются в дополнительном объеме, поэтому здесь выручают слоистые стрижки с филировкой, которые приподнимают корни. Если у вас тонкие волосы, мы уже рассказывали, какие стрижки помогут добавить им визуальный объем.

Густым и тяжелым волосам, наоборот, требуется прореживание и градуировка, чтобы снять лишний вес и избежать эффекта шлема. Вьющиеся волосы диктуют свои условия: они не терпят четких геометрических линий, им нужны каскады и слои, которые позволяют локонам ложиться естественно, без утяжеления.

Прямые волосы более податливы, но и они требуют правильной техники среза, чтобы концы не торчали в разные стороны. Поэтому итоговое решение всегда должно приниматься в паре с мастером.

Правильная стрижка — это инструмент, который сделает ваш образ гармоничным и ухоженным без лишних усилий. Она подчеркивает достоинства и маскирует особенности, и не требует от вас постоянного стайлинга. Ищите решение, которое подходит именно вам, и тогда результат превзойдет все ожидания.