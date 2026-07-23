Названа смертельно опасная популярная одежда

Сатиновые брюки Zara и свитер Madewell назвали смертельно опасными для покупателей. Подробности публикует The Cut.

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По информации издания, названная одежда популярных брендов оказалась травмоопасной. Сначала в соцсетях завирусились десятки видео, в которых девушки жаловались на штаны Zara с широкими длинными штанинами. Австралийка Стефани, ведущая блог под никнеймом @stephaniesworld, рассказывала, что ей пришлось обратиться к врачу после падения из-за этих брюк.

В итоге вещь из ассортимента Zara прозвали «штанами смерти», а позже в сети принялись обсуждать другие опасные предметы гардероба. Речь идет о пуловере и кардигане Madewell, которые ретейлер отозвал из магазинов из-за «неполного соответствия федеральным стандартам пожарной безопасности для текстильных изделий».

Выяснилось, что Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) изъяла с полок около шести тысяч единиц товара из-за риска возгорания, которое может привести к серьезным ожогам и смерти. Представители Madewell уже сообщили об одном случае возгорания изделия, однако не раскрыли деталей о состоянии пострадавшего клиента.

Журналисты The Cut связались с пресс-службой Zara и Madewell, но пока не получили официальных комментариев по поводу сложившейся ситуации.

В июне байер Гульшат Куржанова раскрыла секретные обозначения на одежде Zara.