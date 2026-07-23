Россиянам рассказали, как не дать кухне покрыться жирной пленкой

Избежать жирного налета на кухне, можно если включить вытяжку сразу вместе с плитой. Об этом «Газете.Ru» рассказала лидер портфеля брендов «Арнест ЮниРусь» Антонина Синьковская.

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«Чтобы налет не успевал закрепляться, вытяжку лучше включать одновременно с плитой, а не после того, как кухня наполнится паром. Крышки на сковородах, регулярное проветривание и своевременная очистка фильтров также уменьшают количество жировых частиц в воздухе», — заявила эксперт.

Если пленка уже появилась, то Синьковская рекомендует удалять ее поэтапно.

«Сначала соберите верхний слой слегка влажной протирочной бумагой, затем пройдитесь по поверхности мягкой узелковой сеточкой с каплей очищающего геля. После этого уберите остатки средства чистой влажной сеточкой и вытрите полку безворсовой микрофиброй. Такой способ помогает не размазывать жир и не оставлять разводов, а саму сеточку можно промывать на верхней корзине посудомоечной машины», — поделилась специалист.

Она также рассказала, как устранить разводы на стеклах на кухне.

«Сначала нужно удалить пыль с рамы и углов сухой салфеткой. Затем нанести очищающий состав на ткань, а не на стекло, чтобы жидкость не затекала под кромку. Далее двигайтесь сверху вниз S-образными движениями и завершите уход сухой стороной салфетки. Лучше использовать отдельную безворсовую микрофибру и не хранить ее вместе с кухонными тряпками», — посоветовала Синьковская.

Кроме того, специалист раскрыла секреты ухода за посудой.

«Средство важно подбирать под конкретную задачу. Для жирового налета и пятен от чая подойдут таблетки с активным кислородом. Если в загрузке преобладают бокалы и посуда, требующая бережного ухода, лучше выбирать деликатные средства с защитой от помутнения, потускнения и появления царапин», — объяснила она.

Синьковская также рекомендовала пересмотреть хранение на кухне. Она посоветовала объединить вещи в небольшие группы, оставить между ними свободное место, а редко используемые предметы убрать за закрытые фасады.