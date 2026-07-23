Жена Бибера поделилась фото в облегающем топе

Жена певца Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер, продемонстрировала фигуру в облегающем топе. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Хейли Бибер стояла перед зеркалом в зеленом комплекте, который состоял из облегающего топа и шортов. Модель позировала с собранными в пучок волосами и без макияжа, но с патчами под глазами.

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3 июня Бибер снялась в рекламе новой коллекции косметического бренда Rhode, в которую вошли бронзер и гибридный хайлайтер. Модель примерила красный укороченный кардиган, оранжевые трусы и желтые босоножки на каблуках. Звезда подиумов была запечатлена с распущенными волосами и макияжем. Манекенщица несла в одной руке чемодан, а в другой — гигантский бронзер.

19 июля Хейли и Джастин Бибер появились на вечеринке, организованной после Чемпионата мира по футболу в нью-йоркском ресторане The Corner Store. Модель выбрала для закрытого мероприятия красное платье-комбинацию из осенней коллекции 2005 года Джона Гальяно для Dior, черные вьетнамки и очки. Манекенщица распустила волосы и сделала макияж в естественном стиле. Певец предпочел толстовку с принтом, широкие джинсы, кроссовки и очки.