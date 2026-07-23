Поклонники раскритиковали Деми Мур за худобу

63-летняя Деми Мур отправилась в Париж вместе с одной из дочерей и поделилась в личном блоге атмосферными кадрами с прогулки по французской столице. Для выхода актриса выбрала женственный образ, который привлёк внимание её подписчиков.

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Звезда появилась на улицах Парижа в белоснежном платье в бельевом стиле. Она дополнила наряд изящной шляпкой. Многие поклонники пришли в восторг от образа актрисы и отметили, что ей особенно идет парижская атмосфера.

Однако часть пользователей вновь обратила внимание на худобу Мур. Некоторые подписчики выразили обеспокоенность её внешним видом и призвали актрису больше есть. В комментариях ей советовали «навернуть сытный гамбургер» и даже съесть чизбургер.

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Другие поклонники сравнили нынешнюю внешность актрисы с её образом в фильме «Привидение» и заявили, что скучают по более пышным формам звезды.

Ранее стало известно, что 63‑летняя Деми Мур не планирует связывать себя узами брака ни с одним мужчиной из «списка избранных».