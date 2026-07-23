Инстасамка поплавала на яхте в аксессуарах за два с половиной миллиона рублей

Инстасамка отправилась в плавание на роскошной яхте в дорогих аксессуарах. Общая стоимость украшений и деталей аутфита, попавших в кадр, превышает 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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На запястье артистки было замечено сразу двое часов. По данным источника, первые — от Cartier, их цена составляет чуть более миллиона рублей. Вторые — Rolex, которые обошлись владелице в 1 миллион 362 тысячи рублей.

Не менее эффектными оказались и другие детали образа. Рэперша подобрала для водной прогулки солнцезащитные очки, стоимость которых приближается к 72 тысячам рублей. Дополнили лук и серьги от Chanel, цена которых составляет 131 тысячу рублей.

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Ранее Инстасамка показала процесс удаления одной из своих многочисленных татуировок, который оказался довольно болезненным.