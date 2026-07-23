Неузнаваемая внешность звезды «Реала» после пластики разочаровала фанатов

Нападающий сборной Бразилии по футболу и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сделал пластическую операцию по коррекции подбородка и разочаровал фанатов новой внешностью. Комментарии появились в X (ранее — Twitter).

Звезда «Реала» прибегнул к хирургическому вмешательству в клинике в штате Гояс (Бразилия) после вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года. Известно, что такая пластика направлена на увеличение и подчеркивание подбородка и часто используется для улучшения очертаний лица.

Фото 26-летнего футболиста после преображения мгновенно распространились по соцсетям. Многие поклонники отметили, что спортсмен стал неузнаваемым.

«Это разбивает сердце. Он выглядит как другой человек», «Я в шоке от того, что он с собой сделал», «До пластики он выглядел лучше», «Выглядит он хорошо, но утратил часть себя», «Он так сильно ненавидел свою внешность? Зачем ему понадобилось менять свое лицо?» — рассуждали они.

Ранее американский косметолог Ниа Джонсон обсудила внешность футболистов Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси с чемпионата мира.