Летние ошибки в одежде: какие вещи выглядят неудачно и чем их заменить

Летний гардероб обманчиво прост. Платье, босоножки, сумка — и вроде образ готов. Но именно в таких незамысловатых образах часто скрываются ошибки. Одна неудачная деталь — и пропорции поплыли, ноги стали короче, фигура потеряла легкость.

Есть вещи, которые на подиуме смотрятся дерзко и свежо. В обычной жизни их сложно пристроить. Без точной стилизации — никуда, отмечает автор канала Lady’Style.

Капри. Да, недавно они были везде. Но подружиться с ними сложно. Наденьте объемную рубашку или свободную куртку — верх мгновенно становится тяжелым. Особенно если плечи широкие, а талия узкая. И ткань часто подводит. Плотный трикотаж облегает ноги так, что видно все. Даже то, что лучше бы оставить без внимания.

Сандалии с широким ремешком на щиколотке. Эта деталь режет ногу пополам. Визуально укорачивает и утяжеляет самую изящную часть. Если обувь еще и контрастная — черная или яркая — эффект усиливается. Спасают только тонкие ремешки или оттенок в тон коже. Такие варианты выглядят аккуратнее.

Слипоны с перфорацией. Хит прошлых лет, но сегодня — привет из прошлого. Даже идеальный образ они делают неактуальным. Кеды на удобной подошве смотрятся свежее. И для стопы полезнее.

Ультракороткие платья. Тренд держится, но в реальной жизни это испытание. Каждый шаг — контроль. Сели — подумали. Наклонились — проверили. Лестница — отдельный квест. Гораздо спокойнее с длиной миди или классическим мини, которое не заставляет следить за каждым движением.

Большие шопперы. Сумки-баулы удобны — факт. Миниатюрным женщинам он добавляет комизма. Если шоппер опускается ниже уровня бедер — пропорции ломаются, ноги становятся короче. Даже если рост позволяет, огромная сумка на каждый день выглядит странно. А наполненная до краев — еще и осанку портит. Легкость походки определяется тяжестью сумки.

Платья в мелкий цветочек. Принт добавляет романтики, но не всем. Он делает образ наивным и простоватым. Женщинам с твердым характером и любовью к минимализму такие вещи только мешают. Лучше однотонные модели или неброский рисунок. Они дают свободу и сочетаются проще.

Главный закон летнего гардероба: вещь должна работать на вас, а не против. Самая модная модель не стоит денег, если она нарушает пропорции или заставляет чувствовать себя скованно. Удачная покупка — это та, в которой легко двигаться и уверенно смотреть в зеркало.

А что говорят о летних трендах в одежде в соцсетях

Волшебный котёл: «Да ладно, завтра все это начнут носить, и те же стилисты тем же ртом будут нас учить на серьезных щах, почему это модно».

Валентина Горбачева: «Чтобы не вляпываться — что модно, а что устарело — надо носить классическую одежду — всегда актуально! Лично для меня все показанные образы — просто капец, точно не в пир и не в мир».

Ирина Палина: «Девочки, плюньте на все эти рекомендации! Носите то, что вам хочется и в чем удобно и комфортно! Лето — это прекрасное время года! Давайте будем яркими и красивыми!»

Miroslava Miroslava: «А платья в цветочек так по-летнему красивы. Украсят любую женщину!»

Ранее «ГлагоL» рассказал о летних трендах для женщин 55+. С этими вещами любой ваш образ будет выглядеть дорого.