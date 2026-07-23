Лысина на голове 51-летнего Дэвида Бекхэма вызвала ажиотаж в сети

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм попал в объектив папарацци и вызвал ажиотаж в сети из-за внешности. Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) портала Just Jared.

51-летнего футболиста запечатлели во время отдыха на роскошной яхте у берегов Ибицы. На размещенных кадрах он предстал в одних лишь темно-синих шортах.

Снимки издания набрали 16,5 тысячи лайков. Фанаты заметили на голове Бекхэма небольшую лысину. «Он снял парик?», «Иногда его волосы очень густые и потрясающие, а иногда он появляется с лысиной. Он носит парик, когда в общественных местах? Я не понимаю», «Дэвид теряет свои волосы», «Чем старше он становится, тем хуже он выглядит», «Где его волосы?» — обсуждали они.

Ранее звездный парикмахер Адир Абергель спровоцировал слухи об облысении американской актрисы Кристен Стюарт.