Ким Кардашьян раскритиковали за безразмерный купальник из одних бретелей

Бренд Ким Кардашьян оказался в центре скандала из‑за новинки — всеразмерного купальника с «микрочашками». Предмет пляжного гардероба, состоящий, по сути, из одних бретелей с небольшими лоскутами ткани, вызвал шквал критики в соцсетях. Стоимость изделия в переводе на отечественную валюту — около 5000 рублей.

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При этом на сайте модель размещена в линейке Fits Everybody («Подходит всем»), что пользователи Сети сочли особенно ироничным: многие уверены, что такой купальник едва ли подходит для широкой аудитории.

Реакция в TikTok оказалась особенно бурной: пользователи не скрывают скепсиса и подбирают для модели едкие сравнения.

«У моего ремня безопасности покрытия больше», «Моя зубная нить толще этого», «Выглядит как гитарная струна», — негодуют блогеры.

Однако ажиотаж вокруг модели может быть продуманным пиар‑ходом. Не секрет, что семейство Кардашьян знает толк в самопродвижении.

Ранее 45‑летняя Ким Кардашьян привлекла внимание на Гран‑при Формулы‑1 в Монако 8 июня: звезда появилась в блестящем чёрном платье от Gucci с инкрустированным стразами поясом, напоминающим стринги, повторив образ Кейт Мосс с модного показа.

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латье 52‑летняя модель продемонстрировала на подиуме в Милане в феврале.