Солнце, море и волосы: инструкция по защите прядей от ультрафиолета

Летний отпуск — это ничегонеделание целый день, солнце, свобода, короткие наряды, просекко за завтраком, хорошая книга, но для волос этот сезон становится серьезным испытанием. Даже короткая поездка за город в жаркий день может обернуться сухостью и потерей блеска, не говоря уже о полноценном двухнедельном отдыхе у моря.

Хорошо, что мы усвоили главный постулат — кожу от солнца нужно защищать постоянно, а не только на пляже. Кстати, как получить красивый загар без последствия для кожи, мы уже рассказывали здесь. Теперь стоит так же серьезно отнестись к волосам и привить новую привычку. Наши пряди тоже нуждаются в защите от ультрафиолета, если вы хотите сохранить их здоровье, цвет и красоту.

Как ультрафиолет и морская вода разрушают волосы

Естественная реакция на чрезмерное воздействие ультрафиолета на кожу — ожог. Как спасти от него кожу, мы рассказывали тут. С волосами гораздо сложнее, потому что большинство просто не замечает изменений, ведь ожог волос невиден. Многие ошибочно полагают, что отказ от фена и укладок на время отпуска даст волосам возможность отдохнуть и восстановиться. На практике все происходит наоборот. Солнце и морская вода усиливают негативное действие друг друга, запуская процессы обезвоживания, выгорания и постепенного разрушения структуры волоса.

Ультрафиолетовое излучение действует на двух уровнях:

UVA-лучи иссушают волосы, лишая их влаги;

UVB-лучи проникают глубже и разрушают пигмент, как натуральный, так и искусственный.

Волосы под солнцем постепенно теряют цвет, подвергаясь мягкому, но постоянному обесцвечиванию. Даже естественные оттенки со временем становятся тусклыми, а окрашенные пряди быстрее теряют насыщенность. Особенно уязвимы светлые и осветленные волосы, но и темные без защиты могут приобретать нежелательные рыжеватые или теплые переливы.

Морская вода добавляет свой разрушительный эффект. Соль и минералы вытягивают влагу из волосяного стержня, усиливая обезвоживание. Пряди становятся жесткими, теряют эластичность и начинают спутываться. Отдельный фактор риска — привычка не сушить волосы после купания. Влажные пряди в разы более уязвимы, любое механическое воздействие (расчесывание, использование резинки, вытирание полотенцем) наносит им больший ущерб, чем сухим.

Как построить защиту: 3 основных шага

Стоит придерживаться 3-х базовых принципов: правильное очищение, восстановление после каждого мытья и непосредственная защита от солнца. Каждый из этих этапов важен, и пропускать ни один из них не стоит.

Очищение

В отпуске лучше всего использовать бессульфатные или увлажняющие шампуни. В их составе должны быть протеины, растительные масла, провитамин В5, бетаин, кератин, витамины группы В, Е и F. Формулы не перегружают волосы, бережно очищают кожу головы, помогают удерживать влагу и снижают сухость, которая усиливается под солнцем и после купания. Шампуни с SPF не дают выраженной защиты, потому что любые моющие средства смываются почти сразу и не успевают сформировать устойчивый барьер. Поэтому рассчитывать на них как на основной щит не стоит.

Восстановление

После мытья волосы нужно восстановить. Один из ключевых этапов — закрытие кутикулы с помощью кондиционера. Он приглаживает чешуйки внешнего слоя, уменьшает потерю влаги, снижает агрессивное воздействие солнца и соли. В летний период одного кондиционера часто недостаточно, поэтому его дополняют масками с восстановительным или защитным действием. Их можно использовать регулярно после каждого мытья, чтобы компенсировать постоянную потерю влаги и липидов.

Восстановление волос лучше начать до отпуска. Примерно за неделю до поездки имеет смысл усилить домашний уход: добавить более частые увлажняющие маски, использовать питательные масла и несмываемые средства по длине. Это помогает заранее насытить волосы влагой и сделать их более устойчивыми к стрессовым факторам. В некоторых случаях более выраженный эффект дает салонный уход — ламинирование, кератиновое выпрямление или ботокс, которые создают дополнительный защитный резерв перед активным солнцем и морской водой.

Защита

При выборе средств для защиты волос от ультрафиолета стоит использовать несмываемые продукты, которые создают на поверхности тонкую и равномерную пленку. Они обволакивают каждый волос по длине и снижают прямое воздействие солнечных лучей. Защитная оболочка помогает сохранить целостность кутикулы и заметно сокращает разрушающее действие ультрафиолета.

Средства для защиты можно разделить на две группы. Первая — собственно защитные продукты, чаще всего спреи или сухие масла с солнцезащитными компонентами в составе. Они создают на поверхности волос экран, отражающий часть ультрафиолетового излучения.

Вторая — ухаживающая косметика с интенсивным восстанавливающим действием: шампуни, бальзамы и маски. Они нейтрализуют последствия пребывания на солнце, возвращают локонам гладкость и эластичность, восстанавливают водный баланс. Использовать средства из двух категорий можно по отдельности, но лучший результат дает комплексный подход.

Ежедневные привычки, которые спасают волосы в отпуске

Летний уход не ограничивается только косметическими средствами. В отпуске важны повседневные действия, которые помогают минимизировать воздействие солнца, воды и жары.

Промывайте волосы пресной водой сразу после купания в море или бассейне. Это помогает удалить соль и хлор, которые продолжают разрушать структуру волос даже после выхода из воды, усиливая сухость и жесткость. Перед купанием в море смачивайте волосы чистой водой. Влажные пряди впитывают меньше соли и становятся более устойчивыми к обезвоживанию.

По возможности откажитесь от термоприборов на время отпуска. Фен, утюжок и плойка в сочетании с солнцем и морской водой усиливают повреждение и ускоряют потерю влаги. Сведите к минимуму использование стайлинговых средств. В условиях жары и влажности они быстро теряют форму, а при контакте с морской водой делают волосы тяжелыми и липкими.

Избегайте тугих причесок. Плотные резинки и жесткие укладки создают дополнительное натяжение, которое на фоне ослабленной структуры волос приводит к ломкости. Расчесывайте волосы только подходящими инструментами с редкими и мягкими зубьями, чтобы не травмировать влажные и спутанные пряди.

Регулярно делайте мягкий массаж кожи головы. Он улучшает микроциркуляцию и питание волосяных фолликулов, что особенно важно в период активного воздействия солнца и пересушенного воздуха.

Следите за питьевым режимом. Достаточное количество воды поддерживает общий уровень гидратации организма, что напрямую отражается на состоянии кожи головы и качестве волос. Корректируйте питание в пользу продуктов, богатых белком, витаминами и полезными жирами. Для здоровья волос важны цинк, биотин, витамины A, C, E, D и омега-3 жирные кислоты.

Подстригите кончики перед отпуском или хотя бы регулярно убирайте поврежденную длину. Секущиеся участки в условиях солнца и соли разрушаются быстрее и делают волосы более сухими и спутанными по всей длине.

И, наконец, используйте головные уборы как основную физическую защиту. Панамы, шляпы и платки уменьшают прямое воздействие ультрафиолета, и помогают избежать солнечного удара.

Летний уход за волосами — это система, где каждый шаг работает на сохранение влаги, плотности и цвета. Чем тщательнее вы продумываете уход, тем меньше волосы пострадают от негативных факторов окружающей среды.