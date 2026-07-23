Стилист назвал самую стильную юбку на осень

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал самую стильную юбку на осень. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Этим летом, а также в грядущем осенне-зимнем сезоне особенно актуальны пышные юбки из тафты, органзы, парчи и фатина. Такие юбки прекрасно держат пышность и легко становятся главным акцентом в любом образе. Лучше всего они сочетаются с базой: простой футболкой или майкой, однотонным трикотажем, белой рубашкой», — написал Рогов.

Эксперт рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.

До этого ведущий «Модного приговора» призвал носить плащ или тренч в клетку.

Ранее ведущий «Модного приговора» назвал самое модное сочетание в одежде на лето.