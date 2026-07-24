Назван тренд в обуви, который вернется в моду из 1970-х

Редакторы журнала Vogue назвали тренд в обуви, который вернется в моду из 1970-х. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

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Французские танцевальные туфли представляют собой смесь джазовок и классических дерби. Подобные изделия станут особенно популярными в осенний сезон. Аналогичные модели были замечены на подиумах во время Недель моды. Уточняется, что обувь вдохновлена эстетикой образов французской танцовщицы и балерины Зизи Жанмер.

До этого были названы самые популярные кроссовки в России. По их словам, в списке самых популярных моделей 2026-го оказались базовые и универсальные силуэты от New Balance. Эксперты отметили, что второй год лидером остаются New Balance 530 в бело-серебристом цвете. В рейтинге также есть несколько моделей New Balance 574 и классические Nike Air Force 1 '07 в белом цвете.