Ксения Бородина снялась в коротких шортах и футболке

Ведущая Ксения Бородина снялась на растяжке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Бородина позировала в розовых шортах, футболке и кроссовках. Волосы ей уложили в высокий хвост и сделали вечерний макияж.

«Работа кипит», — написала ведущая.

2 июля Бородина показала, как проходит ее отдых в Италии. Телеведущая позировала перед камерой в нежно-розовом мини-платье с глубоким декольте и цветочным принтом, которое было украшено бордовым бархатным бантом. Блогерша добавила к образу туфли на каблуках, браслеты, серьги и цепочку с кулоном. Знаменитость предстала с распущенными волосами и макияжем.

Позже Бородина снялась во время тренировки. Телеведущая стояла перед зеркалом в бело-голубом спортивном костюме Alo, который состоял из топа и коротких шортов. Блогерша также надела золотые браслеты и часы. Знаменитость собрала волосы в небрежный пучок и отказалась от макияжа.

Недавно Бородина выложила видео в купальнике и оранжевых кружевных шортах. Образ дополнили золотые браслеты, часы, солнцезащитные очки и бейсболка. Волосы она собрала в хвост и отказалась от макияжа.