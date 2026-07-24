Экс-жена российского миллиардера снялась в бикини на Ибице

Экс-жена российского миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова, снялась на отдыхе на Ибице. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Елена Перминова позировала в пестром купальнике и зеленой вязаной шляпе. Модель отказалась от макияжа и укладки. В кадре она держала бокал с водой и лежала на пляже. На других снимках Перминова показала берег моря и природу.

4 июля Перминова сняла обзор новой виллы, в которой остановилась для отдыха в Бодруме. Модель показала гостиную и кухню с панорамным видом на море и горы. Вместе с ней на отдых отправились дети от Александра Лебедева. Подобная вилла в отеле Lujo обошлась знаменитости в 1 миллион рублей в сутки. Как уточняется на сайте, в эту стоимость входит вилла с 4 спальнями, гостиной и завтраками для всей семьи.

Позже Перминова записала ролик вместе с сыновьями Никитой и Егором. В ролике дети держат модель на руках и танцуют. Манекенщица позировала в леопардовом мини-платье с черным кружевом, украшенном пайетками. Знаменитость также надела солнцезащитные очки.