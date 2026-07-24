Селена Гомес опубликовала фото с праздничным тортом в Тоскане

Актриса Селена Гомес опубликовала фото с празднования своего дня рождения в Тоскане. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Селена Гомес решила отметить 34-летие в Италии. Для торжества она выбрала ресторан с видом на город. В кадре певица позировала в белой майке и серьгах с жемчугом. Волосы ей выпрямили и сделали легкий макияж. Гомес держала в руках торт и задувала свечу.

Недавно супруги посетили премьеру документального фильма актера Мартина Шорта в Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что супруги приехали вместе на мероприятие, певица позировала на красной дорожке одна. Исполнительница была запечатлена в черном платье-миди, украшенном кристаллами, и лакированных туфлях на каблуках в тон. Образ артистки дополнили кольца и массивные серьги. Знаменитости уложили волосы в пучок и сделали макияж с красной помадой и черными стрелками.

Позже Бланко в своем подкасте Friends Keep Secrets заявил, что не станет рассказывать о сексе с Гомес. Дэвид Берд, который является соведущим продюсера, расспросил его об интимных отношениях с певицей. Музыкальный продюсер ответил, что ему «нельзя говорить на эту тему публично».