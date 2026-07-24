Ведущая Юлианна Караулова снялась в тренче на голое тело

Ведущая «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова снялась в тренче на столе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Юлианна Караулова позировала в сером тренче на голое тело. Образ дополнили проводные наушники, как аксессуар. Волосы певице выпрямили и сделали вечерний макияж с блеском на губах.

Ведущая с семьей жила в Болгарии, там же она училась в престижной школе. Однако родители певицы вынуждены были вернуться в Москву. И в 7 класс будущая звезда пришла в новый коллектив. Она рассказывала, что больше года над ней издевались одноклассники. По словам знаменитости, она была активной, жизнерадостной «девочкой-цветочком», которую отказывались принимать. Караулова не рассказывала родителям о травле в школе и просто терпела. Потом певица смогла подружиться с девочкой, которая пользовалась авторитетом в классе, и постепенно издевательства над артисткой прекратились.