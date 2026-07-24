Княгиня Монако повторила образ Грейс Келли на гала-вечере

Княгиня Монако Шарлен вышла на публику в золотом платье. Об этом сообщает People.

Князь Монако Альбер II с женой княгиней Шарлен посетили гала-концерт Croix Rouge Monegasque. Для выхода на публику Шарлен предпочла золотое платье на одно плечо с длинным шлейфом. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с розовой помадой. Образ наполнил поклонникам наряд Грейс Келли.

17 июня 2025 года принц Альберт II и принцесса Шарлин из Монако присутствовали на церемонии закрытия 64-го телевизионного фестиваля в Монте-Карло. Церемония награждения состоялась на форуме Гримальди в Монте-Карло. Американская актриса и продюсер Робин Райт получила премию Crystal Nymph от принца Альберта II в знак признания ее карьерных достижений. Для выхода на публику княгиня Шарлен предпочла облегающее голубое платье с открытыми плечами. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж.

В конце августа 2023 года стали распространяться сведения, что принцесса Монако Шарлен живет в Швейцарии, а со своим супругом, князем Альбером II, встречается «только по предварительной записи». Источник, близкий к паре, сообщил французской газете Voici, что Шарлен и Альбер только создают видимость того, что они пара.