Яна Рудковская показала кардинальную смену имиджа и удивила бровями

Продюсер и светская львица решила поэкспериментировать с внешностью и поделилась с подписчиками результатами преображения. Правда, фанаты заметили одну деталь, которая вызвала больше вопросов, чем восторгов.

© WomanHit.ru - МК

Яна Рудковская опубликовала в соцсетях два фото с подписью «Before and after» и отметкой стилиста Сердара Камбарова. На первом снимке — привычный образ звездной блондинки, а на втором — результат работы визажиста. Однако внимание подписчиков привлекло не столько общее преображение, сколько брови Яны: на снимках они выглядят совершенно по-разному — разная форма, разный изгиб и даже разная густота.

© WomanHit.ru - МК

© WomanHit.ru - МК

Поклонники сразу заметили асимметрию и принялись строить догадки: то ли это задумка стилиста, то ли неудачный ракурс, то ли новый тренд, о котором все пока не знают.

«Брови вообще с разных лиц», «Это что за эксперимент?», «Яна, вы такие красивые, но брови свели как попало» — написали в комментариях самые бдительные.

Сам пост Рудковская подписала с юмором и эмодзи, явно намекая на то, что изменения не случайны. Однако то, что на фото они выглядят настолько непохожими, озадачило даже самых лояльных фанатов.