Ольга Бузова показала украшения Cartier и Bvlgari

Ольга Бузова продемонстрировала поклонникам новый маникюр, однако внимание пользователей привлекли не только ухоженные руки певицы. Как пишет «Звездач», в кадре на Ольге было несколько дорогостоящих украшений.

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По данным издания, на Бузовой были замечены браслет Cartier стоимостью около 1,7 миллиона рублей и кольцо того же бренда, которое оценивается примерно в 350 тысяч рублей. Завершило ювелирный ансамбль кольцо в виде змеи от Bvlgari стоимостью почти 1,5 миллиона рублей.

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Таким образом, общая стоимость попавших в кадр украшений может составлять около 3,5 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что восстановление Бузовой после травмы ноги идёт не так быстро, как планировалось. В первое время после операции Ольга быстро начала ходить на костылях. Позже она от них отказалась и на сцену выходила в специальном фиксаторе для колена.