Камербанд: модный тренд осени 2026 года

Кажется, у ремня появился серьезный конкурент. Дизайнеры нашли новый способ подчеркнуть талию, и для этого им не понадобилось изобретать что-то с нуля. Главный аксессуар сезона давно существует, просто раньше его никто не воспринимал как часть повседневного гардероба. Речь о камербанде — широком поясе, который многие знают только как элемент смокинга.

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Еще недавно представить камербанд вне вечернего дресс-кода было сложно. Его надевали исключительно с классическим костюмом, а сам аксессуар ассоциировался с торжественными мероприятиями. Теперь ситуация изменилась. На мужском показе Celine сезона весна-лето 2027 Майкл Райдер доказал, что привычную деталь можно превратить в полноценный модный акцент. Вместо традиционного черного цвета дизайнер выбрал насыщенные сливовые и ярко-розовые оттенки, а сам камербанд сочетал не с классическими брюками, а с объемными силуэтами и культовой обувью бренда. Такой прием полностью изменил восприятие аксессуара.

История камербанда началась гораздо раньше, чем может показаться. В XIX веке британские военные в Индии заменили тяжелые жилеты на местный широкий пояс — камербанд оказался удобнее в жарком климате. Позже он перекочевал в европейский вечерний гардероб и на долгие годы стал обязательной частью образа со смокингом. Именно поэтому его возвращение сегодня выглядит особенно неожиданным.

Впрочем, современная мода давно любит вещи, которые раньше существовали в совсем другом контексте. Достаточно вспомнить популярность «неправильной обуви» или платков, которые прошлым летом начали носить вместо ремней. Камербанд продолжает эту тенденцию. Он помогает сделать привычный образ менее предсказуемым и при этом не требует сложных стилистических решений.

Особенно активно с этим аксессуаром работает Алессандро Микеле в Valentino. В коллекции осень-зима 2026 камербанд появился поверх мини-платьев, топов с пайетками и даже узких голубых джинсов. Если раньше пояс почти полностью скрывался под пиджаком, то теперь он выходит на первый план. Такой прием визуально выделяет талию и делает силуэт более выразительным без жестких корсетов или широких ремней.

Интересно, что идею поддержали и другие бренды. Issey Miyake предложил носить камербанд со спортивными комплектами и капри, Colleen Allen использовал его как элемент рубашки Oxford, а Polo Ralph Lauren сохранил более классическую интерпретацию. Получается, один и тот же аксессуар легко вписывается в совершенно разные стили — от расслабленного до строгого.

Тренд уже вышел за пределы подиума. На красных дорожках камербанд все чаще выбирают Зендея и Сара Полсон. Иногда он заменяет ремень, а иногда становится частью конструкции самой одежды. Некоторые марки уже начали выпускать брюки с поясом, который имитирует камербанд, но повторить такой прием можно и без новых покупок.

В этом и заключается главный плюс тенденции. Возможно, нужная вещь уже лежит у вас в шкафу вместе со старым смокингом. Достаточно надеть камербанд поверх брюк, юбки или платья, чтобы привычный комплект выглядел по-новому. Похоже, аксессуар, который долгие годы считался символом официальных мероприятий, наконец получил вторую жизнь. И теперь его вполне можно представить не только на вечернем приеме, но и в обычном городском образе.