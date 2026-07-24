Летние пиджаки: легкие модели и стильные решения на каждый день
Летний пиджак давно перестал быть исключительно офисной вещью. Сегодня это универсальный элемент гардероба, который спасает в прохладный вечер и добавляет структуру даже самому расслабленному образу. Главное — выбрать правильную модель и знать, с чем ее носить. Об этом нам рассказала стилист-имиджмейкер, историк моды Ирина Катыхина.
Какой пиджак выбрать для лета
В жаркую погоду самое главное — материал. Лен, хлопок, вискоза и легкий твид без подкладки позволяют коже дышать и не создают парникового эффекта. Именно такие ткани задают тон всему летнему гардеробу 2026 года.
«Фасон тоже имеет значение. В тренде — пиджаки с акцентными плечами, о-силуэт, приталенные, которые визуально делают талию уже, и модели слегка оверсайз, дающие свободу движений. Светлые оттенки — кремовый, белый, бежевый — освежают лицо и легко комбинируются с другими вещами», — объясняет стилист.
С чем носить: 5 актуальных сочетаний
Самый беспроигрышный вариант — льняной пиджак с джинсами. Голубые или белые джинсы прямого кроя или клеш в паре с пиджаком создают сбалансированный образ для прогулок и встреч с друзьями. Дополните его белой футболкой и кедами, и лук готов.
Для более женственного настроения пиджак наденьте на платье-комбинацию из шелка и кружева или легкое платье-футляр.
«Струящийся шелк или атлас снизу и структурированный жакет сверху — идеальный контраст для свидания или летнего мероприятия. В качестве обуви выбирайте босоножки на каблуке или белые кроссовки», — советует Ирина.
Офисный вариант — пиджак с брюками в тон или контрастными классическими брюками из легкой ткани. Белый льняной пиджак с яркой принтованной юбкой — решение для тех, кто хочет оставаться в рамках дресс-кода, но выглядеть по-летнему.
Еще один тренд — пиджак с шортами. «Это идеальный наряд для жаркого дня, когда хочется выглядеть опрятно, но не перегреваться. Классический жакет с денимовыми шортами или модель из льна с шортами из той же ткани создают современный городской образ.
«Для вечернего выхода накиньте пиджак поверх топа с пайетками или кружевного бралетта в сочетании с атласными брюками. Такой прием успокаивает слишком нарядный низ и добавляет непринужденности», — подчеркивает стилист.
Аксессуары и обувь
К летнему пиджаку стилисты рекомендуют выбирать слингбэки, мюли или лоферы. Шелковый платок, повязанный на шею или сумку, добавит изюминку. Крупные украшения — серьги, браслеты — сделают образ завершенным.
Помните: даже в жару можно выглядеть стильно. Главное — выбирать правильные ткани, не бояться экспериментировать с сочетаниями и помнить, что легкий пиджак — это мастхэв, который должен быть в гардеробе каждой женщины.