Жена Евгения Петросяна появилась в новом образе

Татьяна Брухунова вновь продемонстрировала поклонникам свой образ с дорогостоящими аксессуарами. Жена юмориста Евгения Петросяна поделилась новыми фотографиями. «Звездач» подсчитал примерную стоимость вещей, в которых появилась знаменитость.

© Super.ru

Образ Брухуновой составили юбка стоимостью около 25 тысяч рублей, балетки Chanel за 85 тысяч рублей, жакет примерно за 10 тысяч рублей и клатч Zara почти за 5 тысяч рублей.

© Super.ru

© Super.ru

Однако основная часть стоимости образа пришлась на аксессуары. На Татьяне заметили часы Cartier стоимостью около 1,8 миллиона рублей, кольцо Bvlgari примерно за 930 тысяч рублей и сумку Chanel почти за 570 тысяч рублей.

Таким образом, общая стоимость вещей, попавших в кадр, может составлять около 3,4 миллиона рублей.

Ранее Татьяна Брухунова раскрыла, почему считает Евгения Петросяна идеальным мужчиной.