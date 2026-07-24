Рудковская похвасталась белым платьем для красной дорожки

Продюсер показала себя в изысканном «кукольном» наряде. Платье было сшито специально для Рудковской.

Яна Рудковская продемонстрировала наряд, в котором блистала накануне на светском вечере. Продюсер осталась верна себе и выбрала женственный образ в «кукольном» стиле.

На супруге Евгения Плющенко было длинное белое платье на тонких бретелях. Юбка была украшена изящной «ландышевой» вышивкой.

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«На красную дорожку я вышла в специально сшитом под меня кутюрном платье — шедевр, над которым мастерицы колдовали больше 200 часов! По всему платью разбросаны нежные ландыши, вышитые вручную жемчугом», — похвасталась Яна у себя в ТГ-канале.

Платье впечатлило аудиторию Рудковской. Поклонники принялись писать, как хороша в нем Яна.

«Какая нежная!», «Как с обложки журнала», «Элегантность на высшем уровне», — были сражены фанаты продюсера.

Однако не все отзывы были столь восторженными. Некоторые фолловеры считают, что Яне пора бы уже сменить прическу, а кто-то устал от ее тщеславия.

«А эта все красуется! Неужели кому-то интересна?», «Может, пора прическу сменить?», «Шикарно, но идею ландышей с Dior срисовали», — написали пользователи соцсетей.

Внешний вид Рудковской вообще часто вызывает бурные обсуждения. Недавно общественность обратила внимание на странные брови Яны. Недоумению не было предела.