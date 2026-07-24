Стилист назвал самый модный принт сезона

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал самый стильный принт сезона. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Трикотаж с геометричным узором — яркий тренд сезона весна/лето 27, который можно интегрировать в свой гардероб уже сейчас! Контрастный узор активно украшает свитеры, кардиганы, жилетки и пуловеры», — написал Рогов.

Эксперт рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.

До этого ведущий «Модного приговора» призвал носить плащ или тренч в клетку.

Ранее ведущий «Модного приговора» назвал самую стильную юбку на осень.