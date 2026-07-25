Анастасия Костенко похвасталась стройной фигурой

Анастасия Костенко поделилась в соцсетях новыми зеркальными селфи, продемонстрировав подтянутую фигуру. Для домашней фотосессии многодетная мама выбрала ярко-красный спортивный комплект, подчеркнувший тонкую талию и спортивную форму.

© WomanHit.ru

Модель регулярно рассказывает подписчикам, что уделяет внимание тренировкам и старается поддерживать активный образ жизни. На новых снимках она вновь показала, что постепенно вернулась в форму после рождения четвертого ребенка.

Костенко и футболист Дмитрий Тарасов воспитывают четверых детей. Их младший сын Ярослав появился на свет в феврале 2025 года, и сейчас ему полтора года. Несмотря на заботы о большой семье, модель находит время для занятий спортом и ухода за собой.

© WomanHit.ru

Напомним, ранее Анастасия Костенко уже признавалась, что не исключает нового пополнения в семье. Модель говорила, что готова стать мамой в пятый раз, если так сложится жизнь. Ее супруг, футболист Дмитрий Тарасов, также не раз заявлял, что мечтает о большой семье и был бы рад еще одному ребенку. При этом супруги подчеркивали, что специально ничего не планируют и предпочитают довериться судьбе.