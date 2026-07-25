Ксения Собчак показала фото с Доменико Дольче и похвасталась нарядами

Ксения Собчак поделилась в соцсетях впечатлениями от второго дня Недели высокой моды в Таормине. Телеведущая призналась, что за это время успела встретиться с Доменико Дольче и сделать селфи с футболистом Эрлингом Холанном, однако отметила, что для нее куда важнее сохранить в ленте красивые фотографии с самого модного события.

«Красилась, подбирала лук, обнималась с Доменико Дольче — и все это менее интересно, чем селфи с футболистом, но все же хочется оставить здесь именно красивые фотки с высокой моды», — написала она.

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По словам Собчак, показы проходили в античном театре Таормины, где организаторы постарались воссоздать атмосферу традиционной сицилийской площади с музыкой, шумом и театральными элементами.

«Мы намеренно оба дня сделали в кепках — чтобы работать на контрасте с платьями-конусами», — объяснила телеведущая выбор своего образа.

Также Собчак призналась, что осталась в восторге от эффектного колье и отдельно отметила возможность увидеть на подиуме знакомую модель.

«И приятно было снять этот мощный сет (уши отваливаются от веса) прямо с модели», — рассказала она.

Финалом вечера, по словам телеведущей, стали зажигательные танцы рядом с участниками модного показа, их можно видеть в ролике, выложенном в блоге Ксении.