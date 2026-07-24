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Пластический хирург оценил нос Ксении Собчак

Lenta.ru

Российский пластический хирург Эльдар Закиров оценил нос ведущей Ксении Собчак. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пластический хирург оценил нос Ксении Собчак
© ТАСС

Врач показал два снимка знаменитости, где она демонстрировала профиль. Так, Закиров предположил, что журналистка делала ринопластику.

Кроме того, специалист отметил, что через подобную коррекцию внешности могли пройти певцы Филипп Киркоров и Прохор Шаляпин, а также экс-избранница рэпера Тимати, модель Алена Шишкова, и бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина).

В июне пластический хирург Соломон Абрамян также оценил ринопластику Филиппа Киркорова.