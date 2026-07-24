«Детские косички» стали трендом у женщин

Модные редакторы назвали трендовую женскую прическу летом 2026 года. Материал появился на сайте журнала Vogue.

В текущем сезоне актуальными стали baby braids, или «детские косички». Речь идет о тонких микрокосах, обрамляющих лицо. Отмечается, что данную укладку выбирают знаменитости разных возрастов и с различными типами волос. В том числе ее демонстрировали американская манекенщица Хейли Бибер, кей-поп-звезда, участница группы Blackpink Дженни Ким и американская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью.

Кроме того, с указанной прической дефилировали модели на шоу известных брендов, например Acne Studios и Chloe.

В июне сообщалось, что два хвоста по обе стороны головы также стали трендом у женщин летом 2026 года.