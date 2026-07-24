От простого к виртуозному: как научиться плести самые красивые косы

Наверняка классическую косу из трех прядей умеет заплетать почти каждая. Ее осваивают еще в детстве, ведь техника остается одной из самых простых. Однако существует множество других вариантов, которые выглядят гораздо интереснее и открывают больше возможностей для создания прически.

Французское плетение, воздушный водопад, фактурный рыбий хвост или объемная ажурная коса сначала кажутся сложными, но уже после нескольких тренировок движения становятся привычными. Главное понять принцип каждого плетения и соблюдать последовательность действий. О других модных прическах для лета, мы уже рассказывали здесь.

Французская коса

Французская коса считается одной из самых универсальных. Она аккуратно удерживает волосы, подходит для любой длины ниже плеч и остается опрятной в течение дня.

Перед началом тщательно расчешите волосы. Отделите широкую прядь у линии лба или на макушке, в зависимости от того, где должно начинаться плетение. Разделите ее на три одинаковые части. Первое переплетение выполняется так же, как и в обычной косе. Правую прядь переложите поверх центральной, затем левую также перенесите через середину.

После этого начинается главное отличие французской техники. Перед каждым новым переплетением к правой боковой пряди добавляйте небольшую часть свободных волос с этой стороны головы. Затем переложите объединенную прядь через центральную. Следом захватите такую же часть волос слева, соедините ее с левой прядью и снова перенесите через середину.

Продолжайте двигаться сверху вниз, постепенно вплетая все свободные волосы. Следите, чтобы дополнительные пряди имели примерно одинаковую ширину. Благодаря этому рисунок получится аккуратным и симметричным. Когда свободных волос не останется, продолжайте плести обычную косу до нужной длины и закрепите конец.

Колосок

Колосок часто путают с французской косой, хотя техника отличается. Здесь используется не три, а две рабочие пряди, поэтому рисунок получается более мелким и напоминает колос пшеницы.

Разделите волосы на две равные части. От внешнего края правой половины отделите тонкую прядь. Чем тоньше она будет, тем выразительнее получится плетение. Переложите эту прядь поверх правой части и присоедините к внутренней стороне левой. Теперь отделите такую же тонкую прядь от внешнего края левой половины. Переложите ее поверх левой части и соедините с правой.

Продолжайте попеременно повторять эти движения до самого конца волос. Важно каждый раз брать пряди одинаковой толщины и не менять последовательность сторон. Тогда рисунок получится ровным, а сама коса плотной. После завершения плетения закрепите конец резинкой. Если слегка вытянуть боковые звенья пальцами, коса станет объемнее, сохранив характерный рисунок.

Рыбий хвост

На первый взгляд рыбий хвост напоминает колосок, однако его плетение выглядит более мягким и выразительным благодаря очень тонким прядям. Кстати, коса рыбий хвост — одна из причесок, которые можно сделать подружкам невесты (о других прическах мы рассказывали тут).

Разделите волосы на две одинаковые части. Отделите с внешнего края правой половины узкую прядь и перенесите ее к внутренней стороне левой части. Затем повторите то же самое с противоположной стороны. Каждая новая прядь должна проходить поверх своей половины волос и соединяться с другой частью. Именно постоянное перекладывание тонких прядей формирует характерный рисунок.

Не спешите брать широкие участки. Чем тоньше будут дополнительные пряди, тем изящнее получится коса. После окончания плетения закрепите волосы. При желании слегка растяните отдельные участки косы по бокам, чтобы сделать рисунок более фактурным.

Коса-водопад

Плетение сочетает распущенные волосы и косу, поэтому выглядит легко и воздушно. А какие аксессуары можно подобрать к косам (и другим прическам тоже), мы писали вот здесь.

Отделите небольшую прядь у виска и разделите ее на три части. Сделайте одно обычное переплетение. После этого верхнюю прядь перенесите в центр, как при классическом плетении. Затем нижнюю также переложите через середину.

При следующем движении верхнюю прядь снова перенесите в центр, а нижнюю отпустите свободно. Вместо нее возьмите новую прядь из свободных волос непосредственно под косой. Она станет новой нижней частью плетения.

Каждый раз повторяйте одну и ту же последовательность. Верхняя прядь продолжает участвовать в работе, нижняя остается свободной, а вместо нее подхватывается новая. Продвигайтесь вдоль головы до противоположного виска. В конце закрепите косу невидимой резинкой или завершите обычным плетением.

Боковая коса

Выполняется практически по той же схеме, что и французская коса, однако направление меняется. Зачешите волосы на одну сторону и начните плетение у виска. Разделите первую прядь на три части и выполните одно обычное переплетение.

Затем постепенно добавляйте свободные волосы с обеих сторон, двигаясь по диагонали к противоположному плечу. Следите, чтобы линия плетения плавно огибала голову, сохраняя выбранное направление.

Когда все волосы окажутся в косе, продолжайте обычное плетение до конца длины и закрепите резинкой. Такой вариант хорошо смотрится благодаря естественной асимметрии. Прическа получается выразительной даже без дополнительных украшений и подходит как для повседневных образов, так и для более торжественных случаев.

Коса-жгут

Это одна из самых быстрых техник, которая подходит даже тем, кто пока не освоил сложные плетения.

Соберите волосы в высокий, средний или низкий хвост и разделите его на две равные части. Каждую часть отдельно скрутите в плотный жгут по часовой стрелке. Важно закручивать обе пряди в одном направлении.

После этого переплетите оба жгута между собой уже в противоположную сторону. Благодаря разному направлению скручивания волосы не будут раскручиваться, а плетение сохранит форму. Продолжайте до конца длины и закрепите косу. Если обе части были закручены одинаково плотно, жгут получится ровным и аккуратным.